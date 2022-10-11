Укачивающий ребенка кот покорил пользователей Сети | 360°

Все новости

Мир

11 октября 2022, 19:18

Россия не против переговоров с США. Они могут поставить точку в конфликте на Украине

Мир

11 октября 2022, 19:17

Украине дали надежду на доступ к замороженным активам России

Реклама

Важное

11 октября 2022, 19:04

Путин по телефону поздравил генерала Суровикина с днем рождения

Здоровье

11 октября 2022, 19:02

Врач Логина предупредила о риске умереть из-за тумана

Важное

11 октября 2022, 18:57

Медведев поймал генсека НАТО на словах о признании войны с Россией

Мир

11 октября 2022, 18:55

Зеленский призвал страны G7 защитить Украину с помощью ПВО

Подмосковье

11 октября 2022, 18:53

Подмосковье поможет преподавателям из Мариуполя перейти на российскую систему образования

Подмосковье

11 октября 2022, 18:53

Житель Чехова пошел на смену фамилии, чтобы уйти от долгов

Интересное

11 октября 2022, 18:50

Укачивающий ребенка кот покорил пользователей Сети

Интересное

11 октября 2022, 18:50

Укачивающий ребенка кот покорил пользователей Сети

Читать 360tv в

Видео, на котором кот укачивает ребенка, порадовало пользователей интернета. Ролик опубликовал «Ридус» со ссылкой на Telegram-канал «Шерстяные проказники».

На видео кот спокойно лежит на полу и раскачивает веревку, привязанную к люльке ребенка, таким образом укачивая младенца. У него получается хорошо: ребенок безмятежно спит.

Реклама

«Заботливый» котик вызвал бурю умиления в комментариях.

Реклама

«Умница пушистый! Всем бы таких котов»; «Можно и няню не нанимать. Котей отлично справляется», — написали пользователи.

Домашние животные вообще нередко помогают своим хозяевам. Например, недавно в Сети появился ролик с собакой по кличке Грей, которая каждое утро будит хозяина вместо будильника. Пес залезает на одеяло в попытках разбудить хозяина, а на просьбу поспать еще 15 минут послушно уходит и возвращается по прошествии времени.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама