Укачивающий ребенка кот покорил пользователей Сети | 360°

Интересное 11 октября 2022, 18:50 Поделиться Telegram

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Viber Укачивающий ребенка кот покорил пользователей Сети

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Видео, на котором кот укачивает ребенка, порадовало пользователей интернета. Ролик опубликовал «Ридус» со ссылкой на Telegram-канал «Шерстяные проказники».

На видео кот спокойно лежит на полу и раскачивает веревку, привязанную к люльке ребенка, таким образом укачивая младенца. У него получается хорошо: ребенок безмятежно спит.

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«Заботливый» котик вызвал бурю умиления в комментариях.

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«Умница пушистый! Всем бы таких котов»; «Можно и няню не нанимать. Котей отлично справляется», — написали пользователи.

Домашние животные вообще нередко помогают своим хозяевам. Например, недавно в Сети появился ролик с собакой по кличке Грей, которая каждое утро будит хозяина вместо будильника. Пес залезает на одеяло в попытках разбудить хозяина, а на просьбу поспать еще 15 минут послушно уходит и возвращается по прошествии времени.

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