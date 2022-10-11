Видео с собакой, которая пытается разбудить хозяина, появилось в Сети | 360°

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Видео с собакой, которая пытается разбудить хозяина, появилось в Сети

«Ридус»: питбуль Грей показал, как нужно будить хозяина каждое утро

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В Сети появилось видео с питбулем по кличке Грей, который каждое утро, словно будильник, пытается разбудить своего хозяина. Об этом сообщил сайт «Ридус».

Каждое утро ровно в пять часов утра собака приходит к кровати хозяина и пытается поднять его на работу. Мужчина просит животное дать ему еще 15 минут, чтобы побыть в теплой постели, и собака, послушно выполняя приказ, возвращается на свое место.

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Ровно через 15 минут она возвращается к хозяину и пытается поднять его снова, забравшись лапами на одеяло.

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Видео с заботливым питбулем набрало немало просмотров и комментариев. Вот что написали пользователи Сети: «Ха-хах, милота какая», «Она так миленько скулит, что на нее невозможно злиться», «Ну что за хорошая девочка!», «Ой, мне бы такой будильник, я бы точно всегда вовремя просыпалась».

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