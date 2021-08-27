Пользователи TikTok увлеченно следят за буднями лабрадора по имени Оскар и кошки Плюши. На аккаунт, посвященный животным, подписаны более 400 тысяч человек. «Ридус» поделился новым видео, появившимся в аккаунте.

Короткий ролик быстро стал вирусным, набрав 1,8 миллиона просмотров. На видео показано, как кошка бесстрашно «отжимает» у собаки подушку. Пес отдыхает, лежа на диване, когда Плюша приземляется прямо ему на голову. От неожиданности собака подскакивает, после чего кошка невозмутимо занимает подушку.

«Ну, коты все-таки провокаторы», «Лол, это была многоходовочка», — прокомментировали пользователи.

В TikTok множество видео, посвященных животным. Среди них не только сугубо развлекательный контент — например, недавно центр помощи бездомным животным «Юна» организовал в соцсети акцию, призванную привлечь внимание к этой проблеме. В рамках акции провели несколько прямых эфиров со звездами, которые рассказали, почему стоит взять животное из приюта и как это можно сделать.