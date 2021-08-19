Центр «Юна», TikTok и российские звезды объявили о запуске кампании в поддержку бездомных животных

Международный день бездомных животных отметят во всем мире 21 августа. В преддверии этого события центр реабилитации временно бездомных животных «Юна» вместе с TikTok запускают кампанию #согрейлапки.

Главная цель этой кампании — привлечь внимание к проблеме бездомных животных, рассказать о возможностях их адаптации в домашних условиях и развеять мифы на эту тему.

Ее участниками станут Дима Билан, солистка арт-группы Михаила Турецкого Soprano Дарья Львова, певица SHENA? а также популярные креаторы Кошка Мята и Кот Ириска, рассказали организаторы.

С 19 по 24 августа в TikTok будет проходить серия прямых эфиров с авторами платформы и экспертами Центра «Юна». Они расскажут о том, почему стоит взять питомца из приюта и как это сделать. Пользователи смогут поделиться собственными историями об этом в рамках хештег-челленджа #согрейлапки.

В 18:00 19 августа в TikTok «Юна» певица SHENA? и сотрудники центра расскажут пользователям о том, как помочь собаке из приюта адаптироваться в новом доме. В субботу, 21 августа, в 20:00 состоится прямой эфир с креатором Кошкой Мятой. Вместе со специалистами «Юна» они поговорят о подготовке к появлению питомца.

В следующий понедельник, 23 августа, в 12:00 креатор Кот Ириска и эксперты центра расскажут об адаптации кошки в новой семье. На следующий день тоже в 12:00 «Юна» и Дарья Львова развеют главные мифы о животных из приюта.

По словам зоопсихолога центра «‎Юна» Яны Шкуренковой, международный день бездомных животных — это возможность обратить внимание на проблему и рассказать, как можно большему числу людей о трудной жизни питомцев, у которых нет хозяина.

«Мы рады, что в этом году нас поддержал TikTok. А значит вместе у нас есть шанс вдохновить тысячи людей на добрые поступки. Ведь мы искренне верим, что все бездомные животные лишь временно бездомные», — добавила она.

Дима Билан отметил, что освещение темы бездомных животных необходимо, чтобы повышать уровень информированности людей, формирования у них правильного отношения к решению этой проблемы.

«TikTok — это важная площадка, которая дает возможность людям из самых разных поколений и с самыми разными интересами найти полезную информацию и единомышленников. Поэтому, узнав об их совместном проекте с Центром „‎Юна“, я с огромным уважением и отдачей присоединился», — отметил певец.

Он выразил надежду на то, что участники кампании смогут донести до пользователей, что все начинается с малого и любой вклад важен. Ведь мало кто знает, что помочь можно, не только взяв собаку или кошку домой. Можно просто поехать в приют и стать волонтером.

«Погулять с собакой, поиграть с кошкой или, как сделал я, поучаствовать в реабилитации. Это очень большой вклад! Каждому нашему другу меньшему нужны внимание и человек», — заключил Билан.