Кот несколько ночей поднимал по тревоге «Гвардию». Видео

В Искитиме Новосибирской области охрана местного магазине поймала кота-провокатора, который несколько ночей вызывал срабатывание охранной сигнализации. На животное среагировала даже химическая ловушка, распыляющая слезоточивое вещество. При этом кот не пострадал.

Как сообщили NGS.ru в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия», его сотрудники и работники магазина несколько ночей приезжали по вызову. Но никаких следов проникновения не находили. Дежурные не могли определить, боевая тревога объявлена или нет. Поэтому каждый раз на место выезжала группа быстрого реагирования.

Выяснить, кто вторгается на территорию магазина удалось после тщательного просмотра записей видеокамеры слежения. Сотрудники агентства увидели пушистого серого кота, в котором работники магазина уверенно опознали Чешира, прижившегося в соседней кальянной.

«Теперь остается ответить только на один вопрос: что делать для предотвращения несанкционированного доступа на объект посторонних лиц (а точнее, мордочек)? В настоящее время проводится анализ инженерных уязвимостей магазина», — сообщили в «Гвардии».

Крики кота в одном из московских домов заставили соседей вызвать полицейских. Они вскрыли дверь квартиры и обнаружили, что пенсионерка-хозяйка животного умерла четыре дня назад.