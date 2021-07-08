Орущий кот привел полицию к телу хозяйки в Москве

В Москве крики кота привели к телу его 74-летней хозяйки. Соседи, обратившие внимание на шум из квартиры и запах, вызвали полицию.

Жители одного из домов улицы 1812 года рассказали сотрудникам полиции, что из квартиры пенсионерки доносятся странные звуки. После того как экстренные службы вскрыли дверь, оказалось, что хозяйка умерла четыре дня назад. За это время ее тело начало разлагаться, сообщил РЕН ТВ.

Если бы не орущий кот, тело пенсионерки оставалось бы лежать еще долгое время.

Причину смерти пенсионерки еще не установили. По предварительным данным, признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Ранее британский кот Фрэнки вернулся домой после кремации. Хозяева потеряли его, а во время поисков нашли тело кота на дороге. Они попрощались с ним и кремировали. Но спустя несколько дней Фрэнки, с которым уже все успели попрощаться, внезапно оказался на пороге дома. Кот был немного потрепан, похудевший и холодный, но при этом живой. Оказалось, что семья кремировала чью-то чужую кошку.