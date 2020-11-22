Космонавт с МКС развеял мифы о питании в невесомости
Космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал о питании на МКС. Он продемонстрировал контейнер с едой, рассчитанный на 16 дней.
«Тюбиков давно уже нет. Основные продукты <…> — это продукты сублимационной сушки», — пояснил Сергей Кудь-Сверчков в публикации в своем аккаунте в Twitter.
Космонавт также показал, как выглядит сублимированный суп, консервы и хлеб. Оказалось, что мучное изделие не повергалось сушке.
Сергей Кудь-Сверчков решил рассказывать своим читателям о быте на МКС. Он уже делал пост про взвешивание, теперь настала очередь еды. Он призвал подписчиков задать и другие вопросы о работе и жизни на орбитальной станции, а также пообещал регулярно отвечать на них.
В своей предыдущей публикации космонавт написал, что россияне смогут увидеть МКС по несколько раз за ночь с 22 ноября по 10 декабря. Он призвал подписчиков помахать пролетающим космонавтам.