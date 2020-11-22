Космонавт с МКС развеял мифы о питании в невесомости

Космонавты давно не питаются едой из тюбиков. Теперь им готовят специальные блюда сублимационной сушки.

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал о питании на МКС. Он продемонстрировал контейнер с едой, рассчитанный на 16 дней.

«Тюбиков давно уже нет. Основные продукты <…> — это продукты сублимационной сушки», — пояснил Сергей Кудь-Сверчков в публикации в своем аккаунте в Twitter.

Космонавт также показал, как выглядит сублимированный суп, консервы и хлеб. Оказалось, что мучное изделие не повергалось сушке.

Сергей Кудь-Сверчков решил рассказывать своим читателям о быте на МКС. Он уже делал пост про взвешивание, теперь настала очередь еды. Он призвал подписчиков задать и другие вопросы о работе и жизни на орбитальной станции, а также пообещал регулярно отвечать на них.

В своей предыдущей публикации космонавт написал, что россияне смогут увидеть МКС по несколько раз за ночь с 22 ноября по 10 декабря. Он призвал подписчиков помахать пролетающим космонавтам.