Россияне смогут увидеть в небе МКС. Космонавт попросил помахать ему

МКС будет видно по несколько раз за ночь с 22 ноября по 10 декабря. Космонавт уточнил, что она выглядит как «быстролетящая звездочка над южной частью неба».

«И вы всегда можете помахать нам», — написал он.

Ранее астрономы с помощью телескопов заметили пролетающий на рекордно близком расстоянии от Земли крупный астероид диаметром до 10 метров. Для того чтобы столкнуться с нашей планетой, ему не хватило 350 километров. Расстояние астероида до Земли можно назвать минимальным, это даже ниже орбиты МКС. Ученые отметили, что во время полета небесное тело напоминало движущуюся точку.

Предыдущий рекорд был установлен летом, тогда астероид 2020 QG сблизился с нашей планетой на три тысячи километров. Теперь астрономы ожидают сближение астероида с Землей 13 ноября 2052 года. Предположительно, он может пролететь на расстоянии 0,02 астрономической единицы.