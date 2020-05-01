Кошка привела своего котенка в одну из больниц Стамбула

В Стамбуле в больницу пришли необычные посетители — кошка привела котенка, а врачи не отказали им в помощи. Они приласкали животных, не забыв проверить и их здоровье.

Событие осветил портал Bored Panda. Врачи, столпившиеся вокруг маленьких хищников, предположили, что мама привела своего детеныша на осмотр. Они сначала проверили котенка, все это время кошка не отходила на него ни на шаг.

Медики осмотрели и ее, котики оказались в полном порядке, но доктора все равно отправили животных к ветеринару на всякий случай, предварительно напоив молоком. К счастью, ветеринар тоже не нашел патологий у кошки и котенка.

Ранее сообщалось, что кошки находятся в более опасной зоне риска, чем пожилые люди. Китайские ученые доказали, что котики наиболее восприимчивы к 2019-nCoV и почти в 100% случаев умирают.