Интересное 14 января 2023, 23:47 Китаец в соцсети WeChat восхитился русским вареньем из сосновых шишек Пользователь WeChat посоветовал жителям Китая попробовать русское варенье из шишек Unsplash

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Пользователь китайской социальной сети WeChat составил список продуктов с прилавков российских магазинов, которые обязательно нужно попробовать. Он посоветовал соотечественникам обратить внимание на варенье из сосновых шишек.

В числе деликатесов из России также оказались красная и черная икра. Кроме того, китайцу понравился шоколад «Аленка». Он отметил, что многие жители постсоветского пространства считают ее вкусом детства. Еще большее впечатление на пользователя соцсети произвел российский мед. Мужчина назвал его лучшим в Северном полушарии.

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«Вкусно! Недорого! Чего вы ждете?» — отметил автор.

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Он обратил внимание на гречку, оленину и сало. По мнению китайца, в России много уникальных и вкусных продуктов. Чтобы попробовать все, нужно много времени.

Ранее диетолог Римма Мойсенко рассказала, какой из соков самый полезный. Оказалось, что природным иммуномодулятором является гранатовый сок. В нем много антиоксидантов и антоцианов, благоприятно воздействующих на организм человека.