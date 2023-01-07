07 января 2023, 05:40
Россиянам назвали самый полезный сок
Диетолог Мойсенко: гранатовый сок относится к природным иммуномодуляторам
Повысить иммунитет и восстановить силы поможет гранатовый сок. При чем готовить его лучше самостоятельно, отметила кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко в беседе с радио Sputnik.
По словам врача, сок граната относится к природным иммуномодуляторам. В нем много антиоксидантов и антоцианов. Кроме того, такой сок оказывает благотворное влияние на работу кишечника, где образуется значительная часть иммунных клеток.
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Употребление гранатового сока вызывает ощущение прилива энергии и придает сил. Этот эффект в некоторых случаях связан с повышением уровня гемоглобина в крови, объяснила Мойсенко. Также гранатовый сок помогает в лечении железодефицитной анемии, что происходит за счет витамина С, терпенов, меди и железа в его составе.
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Кроме того, гранатовый сок богат полиненасыщенными жирными кислотами и жирорастворимыми витаминами.
Если употреблять сок в течение 30 минут после его приготовления, то, как уверена врач, его польза будет «практически двукратной».
«Лучше делать сок самим и разводить его водой» — рекомендовала Мойсенко.
Покупая уже готовый гранатовый сок важно внимательно относиться к его составу. Лучше всего отдавать предпочтение продукции, в составе которой содержится только гранатовый сок и вода, без сахара и других консервантов, отметила врач.
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