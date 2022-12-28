Интересное 28 декабря 2022, 10:45 Кинокритик Двоеглазов рассказал, какие фильмы стоит посмотреть на Новый год Кинокритик Двоеглазов: я рекомендую посмотреть картину Гая Ричи freepik

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Во время новогодних праздников россияне могут посмотреть фильм «Чук и Гек», «Чебурашку» ли же картину Гая Ричи «Операция „Фортуна“». Об этом Pravda.Ru сообщил кинокритик Алексей Двоеглазов.

«Я планирую увидеть картину Гая Ричи „Операция ‚Фортуна‘: Искусство побеждать“. В кинотеатре будут показывать легально с пятого января. Рекомендую», — добавил он.

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Некоторых также заинтересует картина «Конец света», где переосмысляется сюжет «Мастера и Маргариты». Кроме того, вышел третий сезон сериала «Беспринципные». Его одновременно можно назвать «задорным и хулиганским», сообщил кинокритик.

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В сериале Тима Бертона «Уэнсдэй» создатели поднимают животрепещущие вопросы нашего времени, комментируют новомодные веяния. Эту работу можно смотреть как взрослым, так и детям, резюмировал Двоеглазов.

Ранее кинокритик Александр Шпагин перечислил лучшие фильмы и сериала уходящего года.