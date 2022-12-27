Интересное 27 декабря 2022, 13:09 Названы лучшие сериалы 2022 года Кинокритик Шпагин: сериал «Беспринципные» для тех, кому интересна жизнь богатых москвичей freepik

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Сериал Wednesday («Уэнсдэй») стал самым обсуждаемым в последние недели 2022-го года. Кинокритик Александр Шпагин рассказал, какие сериалы уходящего года можно посмотреть на новогодние праздники. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Эксперт советует обратить внимание на сериал с элементами боевика и фантастики «Сергий против нечисти». В нем рассказывается о священнике, которого отстранили от служения церкви. Сергий знакомится со следователем Екатериной, и вместе они борются со злыми силами — Кощеем и Баюном.

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«В сериале продуманы очень сложные ситуации, которые разыгрываются максимально реалистично и убедительно с точки зрения сюжетного положения», — сообщил Шпагин.

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Он также посоветовал обратить внимание на сериал «Беспринципные». Он будет интересен тем зрителям, которые хотят узнать о закулисной жизни богатых москвичей.

Кинокритик Алексей Двоеглазов рекомендует обратить внимание на сериал «Конец света». Здесь зритель перенесется на окраину Москвы, в Чертаново. По сюжету Князь Тьмы пришел в мир живых, чтобы увидеться со своим сыном. Чтобы осуществить свое желание, ему необходимо наладить отношения с простыми людьми.