04 февраля 2023, 18:52
Кадыров опубликовал обращение к своему отцу
Глава Чечни Кадыров показал архивное видео с отцом, обещающим закончить войну
Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился архивным видео с отцом — первым президентом республики Ахматом Кадыровым в Telegram-канале. В своем посте чеченский лидер отметил, что Кадров-старший сдержал слово.
Как отметил руководитель республики, война завершилась, когда его отец «озвучил правду, смело выступив против фальшивых идеологов».
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«Как ты и обещал, ты закончил эту войну. И это твоя великая заслуга перед всей страной», — отметил Кадыров.
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Он также дал обещание сохранить мир и преумножить наследие Чечни, которое оставил отец.
Ахмат Кадыров занял пост главы Чеченской Республики в 2000 году. В мае 2004 года он получил смертельное ранение в результате теракта на стадионе в Грозном. Во время празднования Дня Победы под трибуной взорвалась бомба. Рамзана Кадырова назначили главой республики в 2007 году.
Ранее президент Владимир Путин присвоил Кадырову звание генерал-полковника. Чеченский лидер поблагодарил главу государства и назвал это большой честью.
Чечня
Рамзан Кадыров
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