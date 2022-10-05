Кадырову присвоили звание генерал-полковника | 360°

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Кадырову присвоили звание генерал-полковника

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил звание генерал-полковника

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о получении звания генерал-полковника. Он поблагодарил президента Владимира Путина и назвал это большой честью.

По словам Кадырова, указ о присвоении звания опубликовали под № 709. Владимир Путин лично сообщил главе Чечни о принятом решении.

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«Я безмерно благодарен нашему Верховному Главнокомандующему за высокую оценку моих заслуг! Это для меня большая честь. Я даю слово, что оправдаю оказанное доверие авансом», — отметил Рамзан Кадыров. Он добавил, что российские военные сейчас ведут успешные наступательные действия в ДНР и в Херсонской области.

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«Все наши мысли сегодня с бойцами, отстаивающими интересы Родины», — подчеркнул глава Чечни.

В скором времени на передовую отправятся несовершеннолетние сыновья Кадырова. Сам он рассказал, что младшему из них всего 14 лет, но возраст не должен быть препятствием для обучения защите родины. Глава Чечни заявил, что его дети давно занимаются военной подготовкой. Полученные навыки они готовы применить в зоне проведения спецоперации.

Рамзан Кадыров

Специальная военная операция РФ на Украине

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