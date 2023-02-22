Интересное 22 февраля 2023, 21:01 Юпитер, Луна и Венера выстроились в ряд на закатном небе Соединение Юпитера, Луны и Венеры можно будет наблюдать 23 февраля на закате Фото: сайт Московского планетария

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В необычную композицию выстроились три самых ярких объекта ночного неба в эти дни. Как сообщили в Московском планетарии, 22 и 23 февраля тонкий серп растущей Луны окажется между Юпитером и Венерой.

«Эту красивую картину можно будет наблюдать над западным горизонтом при ясной погоде около 19:00 по московскому времени в течение двух часов (с 18:30 до 20:30), сразу после захода Солнца», — говорится в сообщении.

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Три светила окажутся совсем близко — в круге диаметром семь-восемь градусов. Такие сближения небесных тел называются соединениями, рассказали в планетарии.

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Сообщается также, что движение планет продолжится и к 2 марта Юпитер и Венера постепенно окажутся в полуградусе друг от друга. А пока между ними расположилась растущая Луна.

Ранее жители Санкт-Петербурга стали свидетелями такого явления, как «кровавая Луна». Соцсети заполнились красочными снимками. Эксперты объяснили, что Луна приобретает красный цвет при влажном воздухе, а когда на улице сухая погода, то ночное светило становится желтым.