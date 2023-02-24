Интересное 24 февраля 2023, 23:52 История о сказочном персонаже Гринче получит продолжение Сказка писателя Доктора Сзьюза «Как Гринч украл Рождество» получит продолжение YouTube

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Сказка американского писателя Доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество», увидевшая свет в 1957 году, получит продолжение. Издательство Random House Children’s Books выпустит книгу «Как Гринч потерял Рождество» 5 сентября, сообщил портал USA Today.

Новую сказку написал Аластер Хейм на основе материалов, оставшихся после смерти Доктора Сьюза. Действие книги «Как Гринч потерял Рождество» развернется спустя год после событий, описанных в оригинальной истории.

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Познавший истинный смысл Рождества Гринч становится добряком. В новой части он берется украшать рождественскую елку в Ктограде, но что-то идет не так.

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Произведение Доктора Сьюза впервые экранизировали в 1966 году, тогда вышел одноименный мультфильм. В нулевых режиссер Рон Ховард выпустил картину «Гринч — похититель Рождества» с Джимом Керри в главной роли.

В 2018 году вышла анимационная лента «Гринч», где героя озвучил британский актер Бенедикт Камбербэтч. А в 2021 году Стивен Ламорт представил слэшер-фильм «Зловредный», в основу которого легла сказка о зеленом монстре.

Ранее сообщалось, что студия Warner Bros. снимет новые фильмы по вселенной Джона Толкина «Властелин колец».