Эксклюзив 20 марта 2024, 15:49 Их ждет благосклонность судьбы. Каким знакам зодиака повезет после весеннего равноденствия Астролог Лебеденко: в день весеннего равноденствия нельзя спорить Unsplash

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Ранним утром 20 марта центр солнечного диска пересек небесный экватор и перешел в Северное полушарие, то есть наступило весеннее равноденствие. Это важное астрономическое и астрологическое событие, рассказала «360» астролог Анна Лебеденко.

Солнце переходит в нулевой градус Овна, а день становится равен ночи. Именно в это время начинается астрономическая весна, и отмечается Всемирный день астрологии.

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«В весеннее равноденствие и в течение ближайшей недели желательно делиться радостью и счастьем друг с другом. Благоприятно обмениваться хорошим настроением, а также надо поддерживать у себя бодрость духа и оптимизм. Можно загадать желание. Важно прислушаться к своему сердцу и искренне понять свои стремления и цели», — сообщила астролог.

В деловых и личных взаимоотношениях появляется возможность для примирения и для того, чтобы уладить недоразумения, исправить ошибки. Лучше избегать споры и не провоцировать конфликты.

Весеннее равноденствие и переход Солнца в Овна соответствует тому, что хорошо быть первопроходцами, проявлять активность и решительность. А действовать нужно с позиции чистосердечия и честности. Анна Лебеденко астролог

Гороскоп весеннего равноденствия по стихиям

Для представителей земной стихии — Тельца, Девы, Козерога — приходит время успешной самореализации и удачи. При этом им надо о себе заботиться и не торопиться.

У огненных знаков — Овна, Льва, Стрельца — будет прилив энергии и сил, а период будет наполнен событиями.

Знаки стихии воздух — Водолей, Близнецы, Весы — ощутят благосклонность судьбы и поддержку окружающих.

Водным знакам — Рыбам, Ракам, Скорпионам — благоприятно делиться своими чувствами. Они могут рассчитывать на взаимность и доброту.

Ранее астролог Анна Подпальная предупреждала, что общие гороскопы для знаков зодиака бывают неточными. Начинать составление прогноза нужно с натальной карты, потому что человек может быть рожден под одним знаком, а его планеты находятся в других.