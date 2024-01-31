Интересное 31 января 2024, 14:10 Астролог Подпальная заявила, что общие гороскопы часто бывают недостоверны

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Общие гороскопы для знаков Зодиака часто бывают неточными, потому что не учитывают многие факторы. Об этом «Тульской службе новостей» рассказала астролог Анна Подпальная.

Она объяснила, что начинать составление гороскопа нужно с натальной карты. Потому что человек может быть рожден под одним знаком, а его планеты будут в других. Тогда и общий гороскоп не станет для него полезным и достоверным прогнозом.

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«Важно понимать, что человек может быть по знаку зодиака Овен, а по факту быть Рыбы Рыбами или преобладать будет больше „земляная“ стихия. И для него этот гороскоп не то, что не сработает, а будет вообще не о нем», — объяснила Анна Подпальная.

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