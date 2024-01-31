31 января 2024, 14:10
Астролог Подпальная заявила, что общие гороскопы часто бывают недостоверны
Общие гороскопы для знаков Зодиака часто бывают неточными, потому что не учитывают многие факторы. Об этом «Тульской службе новостей» рассказала астролог Анна Подпальная.
Она объяснила, что начинать составление гороскопа нужно с натальной карты. Потому что человек может быть рожден под одним знаком, а его планеты будут в других. Тогда и общий гороскоп не станет для него полезным и достоверным прогнозом.
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«Важно понимать, что человек может быть по знаку зодиака Овен, а по факту быть Рыбы Рыбами или преобладать будет больше „земляная“ стихия. И для него этот гороскоп не то, что не сработает, а будет вообще не о нем», — объяснила Анна Подпальная.
Астрология
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