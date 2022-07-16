Офтальмолог рассказала, какие игры полезны для глаз

Большинство взрослых россиян (порядка 60%) играют в компьютерные игры, что подтверждается результатами исследования Аналитического центра НАФИ. По словам заведующей отделением офтальмологии «Открытой клиники» Анны Семакиной, в некоторых случаях игры оказывают положительный эффект на зрение, пишут «Известия».

Семакина утверждает, что шутеры повышают остроту зрения. Экшены, файтинги и гонки улучшают контрастную чувствительность и реакцию, добавила специалист.

«Стратегии, требующие отслеживания большого количества мелких цифр и моделей, тренируют переключение внимания из-за быстрой смены экранов, способствуют повышению чувствительности зрения», — добавила врач.

Она посоветовала играть в игры на экранах с хорошим разрешением. А от развлечений на смартфонах лучше отказаться, подытожила Семакина. Также всем необходимо следить за своим питанием и полностью не отказываться от жиров и углеводов.