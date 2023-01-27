27 января 2023, 19:40
Список «одобренных видеоигр» захотели сделать в России
«Коммерсант»: ведомства получили письма с просьбой создать «каталог одобренных видеоигр»
Директор департамента информационных технологий правительства России Евгений Комар просит Генпрокуратуру, Минпросвещения и Минцифры рассмотреть его инициативу по защите детей от «негативного» влияния видеоигр. Об этом сообщил «Коммерсант».
Комар предлагает создать реестры одобренных и запрещенных игр, а также сделать обязательной установку на продаваемые в России компьютеры специальных программ родительского контроля.
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Авторы инициативы считают, что в популярных играх могут быть «скрытые вставки» и внедрены «способы влияния на сознание и подсознание».
По информации издания, предлагается создать реестр, похожий на магазин приложений RuStore.
Эксперты газеты уверены, что подобный путь — не самый лучший. Итогом могут быть совершенно противоположные результаты. Кроме того, может пострадать сам рынок индустрии видеоигр.
Ведомства, которые получили письма с инициативой, должны оставить свои отзывы в течение двух недель.
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