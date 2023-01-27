Общество 27 января 2023, 19:40 Список «одобренных видеоигр» захотели сделать в России «Коммерсант»: ведомства получили письма с просьбой создать «каталог одобренных видеоигр» РИА «Новости»

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Директор департамента информационных технологий правительства России Евгений Комар просит Генпрокуратуру, Минпросвещения и Минцифры рассмотреть его инициативу по защите детей от «негативного» влияния видеоигр. Об этом сообщил «Коммерсант».

Комар предлагает создать реестры одобренных и запрещенных игр, а также сделать обязательной установку на продаваемые в России компьютеры специальных программ родительского контроля.

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Авторы инициативы считают, что в популярных играх могут быть «скрытые вставки» и внедрены «способы влияния на сознание и подсознание».

По информации издания, предлагается создать реестр, похожий на магазин приложений RuStore.

Эксперты газеты уверены, что подобный путь — не самый лучший. Итогом могут быть совершенно противоположные результаты. Кроме того, может пострадать сам рынок индустрии видеоигр.

Ведомства, которые получили письма с инициативой, должны оставить свои отзывы в течение двух недель.