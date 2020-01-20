Полицейского лабрадора подняли на ноги ветеринары из Подольска. Помочь с реабилитацией может каждый

Благодаря ветеринарам из Подольска бывший полицейский лабрадор Нобель получил вторую жизнь. В свои восемь лет пес учится ходить заново. Деревянные пороги и ступени ему пока не по силам. Но даже несколько самостоятельных шагов — уже большое чудо.

Источник фото: телеканал «360»

История лабрадора Нобеля началась в Симферополе. Пять лет собака работала там полицейским, помогая коллегам-правоохранителям с поиском наркотиков и взрывчатки. Но после выхода на пенсию пес получил травму. А из-за неправильного лечения — и паралич задних лап с побочными заболеваниями.

Подольские ветеринары решили спасти собаку. И благодаря работе подмосковных врачей Нобель начал ходить самостоятельно уже через полтора месяца. Почти полторы тысячи километров собака проехала с волонтерами, чтобы попасть к специалистам в Подольск.

«Мы его таскали по участку, заставляли, чтобы он хотя бы на весу хоть какие-то движения лапами делал, чтобы хоть как-то мышцы восстановить, потому что мышц не было вообще», — рассказал ветеринар Глеб Казарин.

Курс лечения Нобеля рассчитан на пять недель. Это ежедневный часовой массаж утром и вечером, круглосуточное наблюдение.

Ветеринары Глеб Казарин и Юлия Воронина, как правило, спасают тех, от кого остальные ветеринары уже отказались. Супруги оборудовали небольшой кабинет прямо у себя в доме. И больной всегда на глазах, и группа поддержки у Нобеля мощная: Лабрадор Заза, бассет-хаунд и два кота.

Источник фото: телеканал «360»

«Они все вместе, на самом деле, если одного бьют, все остальные летят на защиту в прямом смысле этого слова», — отметил Глеб Казарин.

Спустя пять недель лечения собака начала ходить. У Нобеля впереди еще несколько курсов лечения и реабилитации. Для этого пес переезжает в Пушкино. Там его ждет несколько курсов иглоукалывания, снова реабилитация и, возможно, наконец хорошая старость.

«Когда он был полицейским псом, он отдал полностью жизнь человечеству, поэтому я считаю, что сейчас человечество должно помочь пенсионеру все-таки встретить старость свою достойно», — сказал ветеринар.

Если история Нобеля не оставила вас равнодушными, помочь лабрадору с лечением можно через волонтера Ирину Соину. Пожертвования принимаются по номеру телефона: 8-(985) 922-42-29, имя получатели Ирина К., или по номеру карты: 4276 3801 1245 4355. Финансовый отчет можно посмотреть на сайте лабрадор.ру.