Группа «Кипелов» порадовала фанатов новинкой

Группа «Кипелов» выпустила макси-сингл «Часы судного дня». Послушать новинку можно на всех музыкальных площадках. Об этом сообщило ИА НСН.

В макси-сингл вошло четыре трека: «Огненная дуга», «Часы Судного дня», «Лунный ковчег» и «Крик тишины». Песню «Огненная дуга» фанаты уже могли слышать ранее. Группа под руководством Валерия Кипелова исполняла ее на некоторых концертах в рамках весенне-летнего тура.

Данный релиз стал первым новым материалом группы за последние четыре года. Последний альбом группы «Звезды и кресты» вышел в 2017 году. Альбом стал рекордным для группы по количеству треков и длительности.

Ранее стало известно, что «КиноПоиск» снимет сериал про группу «Король и Шут» и фронтмена Михаила Горшенева (Горшка). Одним из продюсеров станет вокалист и автор песен группы Андрей Князев (Князь). Создателей картины уже поддержала семья Горшенева. Шоураннер «Яндекс.Студии» Дмитрий Нелидов рассказал, что творчество группы до сих пор находит отклик в сердцах фанатов.