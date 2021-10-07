Историю группы «Король и Шут» расскажут в сериале

«КиноПоиск» снимет сериал про группу «Король и Шут» и фронтмена Михаила Горшенева (Горшка). Одним из продюсеров станет вокалист и автор песен группы Андрей Князев (Князь). Создателей картины уже поддержала семья Горшенева.

«До сих пор творчество „КиШ“ находит отклик у людей, мы точно знаем это по нашей аудитории. Мы хотим показать историю людей, полную эмоций и событий», — рассказал шоураннер «Яндекс.Студии» Дмитрий Нелидов.

Об этом РБК сообщили в пресс-службе «КиноПоиска». Режиссером сериала про группу станет Рустам Мосафир, сценаристом — Дмитрий Лемешев. Производством будет заниматься компания «Лига Фильм», которая принадлежит продюсеру Игорю Гудкову — ранее он снял три фильма-концерта группы: «Праздник Скоморох», «Ели мясо мужики» и «На краю».

Сейчас идет кастинг актеров. Релиз сериала запланировали на 2022 год. Одним из продюсеров картины выступит Князь — он рассказал РБК, что сразу согласился участвовать в проекте, когда получил предложение от Игоря Гудкова.

«Я давно думал об этом, знаю, что и Горшок мечтал о фильме про группу „Король и Шут“. Это очень непростое дело, и творческая команда, которая сейчас сложилась, вселяет уверенность, что все должно получиться максимально круто. Как полноценный член этой команды, я буду принимать участие в работе над сериалом», — подчеркнул Андрей Князев.

Группа «Король и Шут» появилась в Ленинграде в 1988 году. В первоначальный состав входили Михаил Горшенев, Александр Щиголев и Александр Балунов — тогда группа носила название «Контора». В 1989 году к ним пришел Андрей Князев, тогда же они выбрали современное название. Вскоре к группе присоединился Яков Цвиркунов — совместно музыканты выпустили 10 студийных альбомов и два альбома с рок-мюзиклом TODD.