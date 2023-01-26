Эксклюзив 26 января 2023, 01:59 «Готовимся к этому всю свою жизнь». Космонавт Артемьев рассказал о работе на МКС Космонавт Артемьев рассказал о подготовке к нештатным ситуациям на МКС и в космосе

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Командир корабля «Союз МС-21» и экспедиции на МКС Олег Артемьев рассказал «360» о своей работе на Международной космической станции. Космонавт пробыл в открытом космосе более 53 часов, но как действовать в нештатных ситуациях он научился на Земле.

По словам Артемьева, к нестандартным ситуациям, авариям и другим «шероховатостям» экипаж готовится очень тщательно.

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«Нештатные ситуации мы нивелируем, потому что мы к этому готовимся всю свою жизнь. То есть процентов 70 нашей подготовки — это как раз выход из нештатной ситуации», — сказал он.

«Разряженный» скафандр

Об одной из таких ситуаций космонавт рассказал в интервью «360». В последний полет на МКС во время выхода в открытый космос Артемьев обнаружил проблемы с аккумулятором в своем скафандре.

«Мы вовремя обнаружили это нештатную ситуацию и просто свернули работы и вернулись на станцию. Большую часть работы мы тогда сделали, но нам из-за этого назначали следующий выход. То есть был оперативно отремонтирован скафандр, то мы взяли другой аккумулятор и в следующем выходе всю работу сделали», — рассказал он.

Звездный городок

Космонавт признался, что эту ситуацию нельзя назвать опасной, так как все члены экипажа — профессионалы. Все подобные ситуации очень долго отрабатываются в Звездном городке.

«Для выхода в космос у нас есть большая гидролаборатория, где мы отрабатываем различные ситуации. Есть стенд „Выход“, где мы отрабатываем как раз неисправности скафандра — связанные с потерей питания, с неисправностью аккумулятора, с неисправностью радиосвязи и если вдруг метеороит пробьет скафандр», — добавил Артемьев.

Ранее космонавт рассказал о своем космическом блоге.