Интересное 18 апреля 2023, 19:03 Глоток свежего воздуха. Ведущие шоу «Фея-крестная» создадут участницам образы от кутюр Ведущая шоу «Фея-крестная» Герман призналась, что проект мотивирует и вдохновляет ее RuTube

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Недавно на RuTube стартовал второй сезон шоу «Фея-крестная». Его ведущие Ассоль, художник по костюмам Алина Герман и визажист Екатерина Бобкова рассказали о работе в проекте, участницы которого могут получить уникальный образ от кутюр.

Организаторы шоу назвали его глотком свежего воздуха, потому что героини проекта не просто преобразятся с помощью готовой одежды — им создадут индивидуальные наряды от кутюр.

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Поработавшая с мировыми звездами художник по костюмам Алина Герман рассказала, что без раздумий согласилась принять участие в «Фее-крестной». Ранее она сотрудничала с Джонни Деппом, Леди Гагой, Евой Лонгорией и другими знаменитостями.

«В шоу „Фея-крестная“ мы вместе с Катей (Бобковой — прим. ред.) и Ассоль в режиме реального времени создаем самые крутые образы, которые только могут прийти нам в голову, для наших прекрасных героинь. Это невероятно мотивирует и вдохновляет», — отметила Герман.

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На плечи Екатерины Бобковой легла задача подчеркнуть красоту героинь. До этого специалист создавала образы для участников Каннского кинофестиваля.

«Люди консервативны и часто привыкают к одному образу, а иногда достаточно пары движений и все заиграет совершенно по-новому», — рассказала она и добавила, что счастлива присоединиться к проекту.

По словам ведущей шоу Ассоль, она научилась спокойно принимать любую ситуацию, даже если ее невозможно контролировать.

«Мне искренне хочется, чтобы каждый из зрителей нашел свое вдохновение в нашем шоу», — высказалась она о проекте.

Героинями шоу уже стали блогеры Алина Батановна и Алина Рюмшина, а также художник Полина Жадько. Посмотреть выпуски «Феи-крестной» можно эксклюзивно на RuTube.

Ранее актриса Лариса Гузеева приняла участие в молодежном шоу «TikTok Талант». Для съемок артистка применила в своем образе самые актуальные тренды.