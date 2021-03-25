Стилист-имиджмейкер оценил преображение Гузеевой в молодежном шоу

Стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева оценила преображение российской актрисы Ларисы Гузеевой в новом молодежном шоу «ТикТок Талант». Знаменитость стала одним из членов жюри программы, написало РИА ФАН.

По словам специалиста, в образе Гузеевой были применены самые свежие тренды.

«Лариса применила самые модные тенденции весенне-летнего сезона 2021 года: рубашка — как второй слой, а клетка добавила модного градуса. Тренд на многослойность и минимализм», — заметила Тимиряева.

Она отметила, что деним сейчас очень актуален. Помимо прочего, модель куртки актрисы современная, в стиле оверсайз. Имиджмейкер пояснила, что звезда старается максимально приблизить себя к молодежной моде. Одежду для нее подобрали многослойную и объемную. При этом актриса в ней выглядит уместно и органично.

Тимиряева добавила, что выбор наряда для Ларисы соответствует вкусам аудитории, которая по большей части состоит из представителей молодого поколения.

Ведущими программы «ТикТок Талант» станут Регина Тодоренко и блогер Роман Каграманов. По словам создателей передачи, шоу призвано не только развлекать зрителя, но и приносить людям пользу.