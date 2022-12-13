13 декабря 2022, 04:40
Россиянам дали рекомендации, как выбрать елку
Роспотребнадзор порекомендовал покупать елку в конце декабря
Приобретать натуральную елку рекомендуется в 20-х числах декабря, сообщили РИА «Новости» в Роспотребнадзоре. Стоит выбирать дерево с ровным стволом, гибкими ветвями и одной макушкой.
«Лучше всего идти за елкой в двадцатых числах декабря. Елка, купленная раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников», — пояснил собеседник.
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Иголки изумрудного цвета свидетельствуют о качестве елки. От хорошего деревца пахнет характерным запахом хвои. Если иголки сухие и пожелтевшие — это верный признак того, что ель была срублена давно.
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Живую елку можно приобрести на городском елочном базаре. В таких местах у продавцов есть необходимые документы на товар. А брать дерево «с рук» у лесорубов — незаконно.
Ранее диетолог Елена Соломатина дала несколько советов для гипертоников. По словам эксперта, следует сократить потребление соли и не пить много алкогольных напитков.
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