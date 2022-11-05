Глава Warner Bros. Discovery захотел снять новые фильмы о Гарри Поттере | 360°

Интересное 05 ноября 2022, 13:25 Глава Warner Bros. Discovery захотел снять новые фильмы о Гарри Поттере Warner Bros. Discovery готова снять новые фильмы о Гарри Поттере, если Роулинг даст добро Unsplash

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Исполнительный директор компании Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заинтересовался в выпуске новых фильмов о Гарри Поттере, сообщило издание The Hollywood Reporter. Он подчеркнул, что для реализации идеи потребуется разрешение автора серии книг о юном волшебнике Джоан Роулинг.

«Мы собираемся сосредоточиться на франшизах. У нас не было фильма о Супермене в течение 13 лет. Мы не делали Гарри Поттера в течение 15 лет», — заявил Заслав во время телефонного разговора с инвесторами. Глава компании заявил, что хочет снять очередные фильмы о мальчике, который выжил, — фильмы с ним принесли Warner Bros. Discovery серьезные доходы.

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Заслав добавил, что для съемки очередных картин про Гарри Поттера требуется разрешение Джоан Роулинг. Он не стал уточнять, связывался ли с ней, чтобы обсудить нюансы возможной сделки.

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В середине октября не стало шотландского актера Робби Колтрейна. Он сыграл роль Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере, а также в ряде других известных картин, включая «Двенадцать друзей Оушена». Артисту было 72 года.