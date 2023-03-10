Интересное 10 марта 2023, 20:12 Футбольный матч в Дагестане прервали из-за выбежавшей на поле собаки Бездомный пес выбежал на поле и прервал футбольный матч в Дагестане

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Футбольный матч в Дагестане прервали из-за выбежавшей на поле собаки. Счастливый песель выбирал, за какую команду сыграть, но точку в размышлениях поставил главный судья встречи Курбанали Гафуров. Он показал четвероногому красную карточку и отправил отдыхать, сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Забавный случай произошел во время встречи команд «Гурбуки» и «Ириба», игравших в рамках девятого тура Второй лиги ЛФЛ. В какой-то момент на поле выбежала крупная собака светлого окраса. Она с удовольствием пронеслась по газону, а потом по очереди подбегала к футболистам.

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Это не понравилось рефери, встречу пришлось приостановить. Устные внушения не помогли, тогда арбитр достал красную карточку и предъявил собаке. Та нехотя, но поле покинула.

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Настолько ярких моментов в матче не было. Хозяева одержали скучную победу со счетом 1:0 и закрепились на восьмой строчке турнирной таблицы. Их оппоненты расположились на две позиции ниже.

Еще один спортивный четвероногий чуть не сорвал соревнования по горным лыжам в Италии. Собака выскочила на трассу и показала, как нужно ее проходить. Выяснилось, что пес принадлежал одному из зрителей, забег животного вызвал шквал аплодисментов.