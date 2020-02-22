«Друзья» возвращаются: HBO подтвердила выход специальной серии

Изначальный состав актеров популярного американского сериала «Друзья» вернется на экраны в специальном эпизоде. Он выйдет уже в мае этого года.

Слухи об этом появились еще в прошлом году, но только сейчас WarnerMedia (владеет телеканалом HBO) официально заверила фанатов, что серия точно появится. Однако ее формат будет другой — эпизод пройдет в виде разговорного шоу с актерами, пишет Mashable. Больше подробностей пока не известно.

В Istagram одной из главных актрис, Дженнифер Энистон, появилось фото всех «друзей», которую звезда подписала: «Это происходит…».

Каждый из шести актеров получит за участие в проекте не менее 2,5 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Энистон разыграла поклонников сериала «Друзья», спрятавшись за диваном на съемочной площадке. Туда сейчас водят туристов для того, чтобы они окунулись в атмосферу любимого сериала.