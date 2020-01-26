Дженнифер Энистон разыграла фанатов «Друзей»

В четверг, 23 января, Дженнифер Энистон была в гостях у Эллен Дедженерес. Ее шоу снималось на площадке студии Warner Bros., в штате Калифорния. Именно здесь Энистон играла роль Рэйчел Грин в «Друзьях» на протяжении 10 лет.

Актриса решила заглянуть в этот своеобразный музей сериала, спрятавшись за знаменитым диваном. Она ждала, пока посетители усядутся, после чего выскакивала в самый неожиданный момент.

Кому-то Энистон предложила кофе, кого-то просто напугала криком «Эспрессо!». Две девушки по-настоящему удивились актрисе и сначала не поверили, что она настоящая. Других поклонников «Друзей» спросили, кто их любимый герой, и когда одна девушка ответила, что это Росс, Энистон выскочила из-за дивана и возмутилась: «Росс?!».

Фанаты были очень рады такому сюрпризу, хоть сначала и испугались.