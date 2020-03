СМИ: Джонни Деппа вернут в «Пиратов Карибского моря»

Капитан Джек Воробей может снова появиться на широком экране. Отчаянного флибустьера сыграет американский актер Джонни Депп в шестой части «Пиратов Карибского моря».

Добиться возвращения Деппа в проект пытаются некоторые продюсеры студии Disney, сообщило издание We got this covered со ссылкой на источник. О том, что звезду Голливуда отстранили от роли, стало известно в октябре 2018 года.

Над сценарием нового фильма франшизы работает Крэйг Мазин, который создавал мини-сериал HBO «Чернобыль». Вместе с ним «Пиратов» продумывает Тед Эллиот — он принимал участие в создании предыдущих фильмов о приключениях Джека Воробья.

Перезапустить «Пиратов Карибского моря» студия Disney пытается с конца 2018 года. В команду пришли продюсеры «Дэдпула» Пол Верник и Ретт Риз. Предполагалось, что сценарий напишут они. Однако в начале 2019 года оба покинули проект по неизвестным причинам.

Если Джонни Депп вернется во франшизу, то, скорее всего, его персонаж будет больше вспомогательным. Ведущую роль отдадут женщине-пирату.