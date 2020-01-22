Директор школы, где учился Мишустин, рассказала о его юности

По словам Марины Черкасовой, которая сейчас занимает пост директора, Мишустин был «почти отличником». Она также рассказала, что будучи школьником политик был секретарем комсомольской организации.

«Учился очень хорошо, талантливый, способный, писал стихи — только все положительное о нем. Никакой заносчивости, со всеми хорошо ладил», — рассказала Черкасова. Она добавила, что застала учителей, которые преподавали у Мишустина, и слышала, как они очень часто его вспоминали.

Бывшие одноклассники нового премьера также ранее рассказали о юности политика. По их словам, Мишустин был неконфликтным и прекрасно играл на гитаре. Его звали выступать на разных школьных мероприятиях. Кроме того, в школе политик неплохо учился, легко справлялся с алгеброй, физикой и геометрией.

Михаил Мишустин был назначен на должность премьер-министра в четверг, 16 января, после распоряжения российского президента Владимира Путина.