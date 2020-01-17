В Лобню Мишустин переехал вместе с родителями в 80-х годах прошлого века, потому что его отец устроился на работу в аэропорт «Шереметьево».

Одноклассники рассказали, что юный Михаил был общительным, часто улыбался. «Прозвища у Михаила не было. Но его все почему-то звали по фамилии», — делятся они.

Также, по их словам, Мишустин был неконфликтным юношей и прекрасно играл на гитаре. Его неоднократно звали выступать на разных школьных мероприятиях.

Окончив школу, премьер-министр поступил в СТАНКИН в Москве и переехал из Лобни. Он часто приезжал в город, даже будучи руководителем ФНС.

Экс-глава города Николай Гречишнико назвал Мишустина «простым в общении» и «системным», подчеркнув его способность к точным наукам.