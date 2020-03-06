Девушка из Иванова попросила Путина взять ее в жены

Во время визита президента России Владимира Путина в Ивановскую область одна из местных жительниц предложила ему взять ее в жены.

Во время того, как Путин общался с горожанами, одна девушка что-то тихо сказала президенту, а тот так же тихо ей ответил. Все это попало на видео.

На кадрах не услышать, о чем столько приватно переговаривались российский лидер и местная горожанка, но Путин потом сам все объяснил — девушка предложила ему жениться на ней.

«Иваново всегда называли городом невест, и сегодня я тоже получил соответствующее предложение здесь. Теперь эта девушка станет популярной», — поделился президент.

Глава государства посетил в Иваново накануне Международного женского дня, чтобы посмотреть парашютный завод, детскую поликлинику, а также пообщаться с жителями.