Путин поделился воспоминаниями о прыжках с парашютом

В ходе визита на парашютный завод «Полет» в Ивановской области президент России Владимир Путин отметил, что сейчас для создания куполов используют совсем другой материал, чем в то время, когда он готовился к поступлению в спецшколу. Он подчеркнул, что производство парашютов очень быстро развивается благодаря тому, что им занимаются женщины.

«У нас совсем были другие парашюты, другая технология, другие материалы», — привел слова российского лидера ТАСС.

Владимир Путин приехал в Иваново накануне Международного женского дня. После общения с работницами завода он встретился с представителями местной общественности. Российский лидер обратил внимание, что на заводе, который тесно связан с обороноспособностью, работает женский коллектив. Он признался, что ему было интересно посмотреть, как изменилось производство со временем.

Завод «Полет» сначала был пошивочной мастерской, которая появилась в 1924 году на территории бывшей ситцепечатной фабрики. Парашюты там начали производить во время Великой Отечественной войны. Сегодня это главный поставщик парашютов в российскую армию.