«Дальше только развод»: жених во время свадьбы бросил торт в свою будущую жену

Невеста Келси Карсон разместила в TikTok видеозапись, на которой можно увидеть выходку ее новоиспеченного супруга Тони. В ролике девушка в шутку размазала небольшое количество крема на губах своего возлюбленного. В ответ на это молодой человек схватил целый свадебный торт и кинул им в невесту. Келси от удара пошатнулась, чтобы не упасть, девушке пришлось схватиться за спинку стоявшего рядом стула.

В соцсети поступок жениха не оценили, более того, многие пользователи посчитали такое начала брака неудачным и порекомендовали Келси бежать.

«Это выглядит не столько агрессивно, сколько стыдно. Если он (жених) позволяет себе такое на глазах у всех ее друзей и знакомых… Страшно», «дальше только развод», писали в комментариях под видео.

Но после того, как на странице девушки появилась подпись: «Торт еще никому не навредил», многие решили, что Карсон не против подобного поведения своего избранника.

«Да они же оба смеются, а жених совсем не выглядит злым», — заметил один из пользователей.

Всего за несколько дней ролик посмотрели более 2,8 миллиона раз.

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