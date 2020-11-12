Больная раком невеста умерла через 15 минут после свадьбы

Смертельную болезнь датчанке, которая переехала к любимому мужчине в Лондон, диагностировали летом 2018 года. Врачи заявили, что жить ей осталось всего пару лет. У нее раскалывалась голова и падало зрение. Женщина прошла через несколько десятков сеансов лучевой терапии, после чего ей стало полегче.

Прабатани считал, что брак — это простая формальность, но в январе 2019 года сделал Симонсен предложение, так как она мечтала о свадьбе. В августе пара отправилась в Данию навестить родных невесты. В дороге ей резко стало хуже, поэтому они решили пожениться немедленно. Подготовка к свадьбе заняла всего неделю. Лу умерла через 15 минут после церемонии.

В память о своей жене Прабатани открыл маленькую уличную библиотеку, так как она очень любила читать.