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    12 ноября 2020, 10:42

    Больная раком невеста умерла через 15 минут после свадьбы

    Андрей Иванов

    Датчанка Лу Тулин Симонсен и британец Шафф Прабатани прожили вместе 10 лет, когда у женщины нашли опухоль мозга. Прабатани сделал возлюбленной предложение, и они сыграли свадьбу, когда ей стало хуже. Невеста умерла через 15 минут после праздничной церемонии. Вдовец рассказал эту историю изданию Metro.
    Больная раком невеста умерла через 15 минут после свадьбы

    Смертельную болезнь датчанке, которая переехала к любимому мужчине в Лондон, диагностировали летом 2018 года. Врачи заявили, что жить ей осталось всего пару лет. У нее раскалывалась голова и падало зрение. Женщина прошла через несколько десятков сеансов лучевой терапии, после чего ей стало полегче.

    Прабатани считал, что брак — это простая формальность, но в январе 2019 года сделал Симонсен предложение, так как она мечтала о свадьбе. В августе пара отправилась в Данию навестить родных невесты. В дороге ей резко стало хуже, поэтому они решили пожениться немедленно. Подготовка к свадьбе заняла всего неделю. Лу умерла через 15 минут после церемонии.

    В память о своей жене Прабатани открыл маленькую уличную библиотеку, так как она очень любила читать.