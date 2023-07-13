13 июля 2023, 20:59
Агрессивная выдра повадилась отбирать доски у серфингистов в Калифорнии
The Guardian: в Калифорнии выдра отбирает доски у серфингистов и катается на них
В Калифорнии выдра ведет себя агрессивно и отбирает у серфингистов доски для катания по волнам. Об этом сообщило издание The Guardian.
Как рассказали в материале, известная под номером 841 выдра уже дважды пыталась отобрать спортивны инвентарь у серфингистов. Очевидцы запечатлели ее на видео, которое разлетелось в Сети. Судя по кадрам, животное забралось на доску, на которой лежит хозяин. Выдра удобно расположилась на инвентаре. Затем сползла и перевернула доску, делая все возможное для того, чтобы хозяин перестал за нее держаться.
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Специалисты охраны дикой природы не смогли объяснить поведение выдры.
«Из-за крайне странного поведения животного серферы, каякеры и другие отдыхающие не должны приближаться к выдре или вступать с ней в контакт», — предупредили в департаменте рыб и дикой природы.
Будут ли специалисты заниматься отловом выдры, неизвестно. Очевидцы заверили, что животное было очень агрессивным. А серверу пришлось бросить свою доску и поплыть в сторону берега. В итоге выдра подрала спортинвентарь, а на пляже появилась табличка с предупреждением об агрессивном животном в море.
США
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