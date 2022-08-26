Дагестанец высунулся из машины на полном ходу ради эффектного селфи

В интернете опубликовали видео с «борцом» из Дагестана, который частично вылезает из окна едущей машины, чтобы сделать селфи на телефон. Роликом поделилась «Комсомольская правда» в Telegram-канале.

«Селфи по-дагестански. Детишки, не повторять, дядя — мастер (спорта по вольной борьбе)», — написали под видео на странице газеты.

Видео снято регистратором ехавшего позади автомобиля. На номерах селфача-экстремала код региона 05 — «Республика Дагестан».

В Сети отчаянного парня уже в шутку прозвали номинантом на премию Дарвина. Это виртуальная антипремия посмертно присуждается людям, которые ушли из жизни самым нелепым способом или «исключили ущербные гены из генофонда человечества». Она названа в честь Дарвина как популяризатора естественного отбора в качестве основного механизма эволюции.

Ранее в Сети появилось видео, на котором дагестанец пристал к занимавшейся оральным сексом парочке в горах и принялся снимать их на телефон. Видео вызвало дискуссию в соцсетях, многие сошлись в едином мнении, что завидовать чужому счастью нехорошо.