«Ни стыда, ни совести». Москвичи возмутились сексом парочки в парке в Кузьминках

Фотография молодой пары, занявшейся сексом в светлое время дня в Кузьминском парке столицы, возмутила москвичей. Публикация доступна в группе «Кузьминки Москва» в социальной сети «ВКонтакте».

«В Кузьминском парке. Все на глазах детей и гуляющих. Так обуяла страсть, что не получилось дойти до более укромного места», — говорится в сообщении автора поста.

В комментарии к записи пришли возмущенные москвичи.

«Такими делами надо дома заниматься, а не при всем народе. Ни стыда, ни совести», — осудил парочку один из комментаторов.

Однако нашлись и те, кто поддержали молодых людей.

«И им приятно, и вам познавательно. Эксгибиционизм никто не отменял. Кто виноват, что кто-то подглядывает? Я тоже так делал, когда дома не вариант было», — парировали другие пользователи.

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