Дачникам рассказали, как спасти огород от муравьев

Муравьи являются проблемой многих садоводов. Они способны нанести значительный ущерб урожаю, испортив месяцы тяжелого труда. Дачникам рассказали, что делать, если насекомые оцепили сад. Об этом сообщило utro.ru.

Острый перец является эффективным методом борьбы с муравьями, так как им не нравится резкий запах специи. Перец необходимо насыпать в местах наибольшего скопления насекомых. Приправу можно положить также и на сам муравейник. Один из минусов этого метода в том, что посыпку необходимо обновлять каждый раз после дождя.

Также справиться с садовыми вредителями помогает масло фенхеля. Его можно приобрести в любой аптеке. Оно не портит растения, а также не несет вреда для людей и животных. Примерно 40 капель масла необходимо размешать в ведре с водой, а после обработать растения получившимся раствором.

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