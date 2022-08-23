Россиянам рассказали, когда пора убирать тыкву

Урожай тыквы обычно собирают в России в начале или середине сентября, в зависимости от сорта. Но лучше ориентироваться не на месяц, а на погоду и вид плодов, сообщил сайт utro.ru.

Во-первых, следует смотреть на плодоножку: у созревшей тыквы она одревесневшая, не сочная и не зеленая, а, наоборот, подсохшая и жесткая.

Также можно ориентироваться и по листьям. Если они начали желтеть, блекнуть и сохнуть — значит, наступило время собирать урожай.

Кроме того, важен и цвет плода. У разных сортов он разный, но в любом случае со временем становится ярче и насыщеннее. Еще один показатель зрелости — цвет кожуры. По мере созревания она становится плотнее, тверже.

Специалисты по саду и огороду также дали советы дачникам, как быстро получить богатый урожай помидор и ускорить их созревание. У томатов необходимо своевременно удалять пасынки и прищипывать верхушки при помощи ножниц. Высокорослым томатам с кистями необходимо создать опору. Если они растут в теплице, то лучше всего подвязать растения к крыше парника.