Дачникам рассказали, как правильно «законсервировать» огород на зиму | 360°

Интересное 28 сентября 2022, 19:10 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Дачникам рассказали, как правильно «законсервировать» огород на зиму Utro.ru: укрывные материалы для огорода — отличные альтернатива мульчированию РИА Новости

Читать 360tv в

Текстиль высокой плотности с полипропиленом станет отличной альтернативой мульчированию. Об этом изданию utro.ru рассказали эксперты.

По их словам, агроткань отлично защищает корни растений и замедляет рост сорняков на грядках. Этот материал пропускает влагу, таким образом осуществляя полноценный уход за огородными культурами.

Реклама

Агроткань можно купить в специализированных магазинах. Она продается как в черном, там и белом цвете. Дачникам напоминают, что она не требует борьбы с сорными зимой, поэтому сразу после сбора урожая ее необходимо убрать.

Реклама

Перед наступлением холодов следует обработать почву, а затем с помощью медного купороса выполнить перекопку. Агроткань нужно оставлять на грядках лишь в том случае, если там есть растения.

Ранее дачникам рассказали, как спасти огород от муравьев. Как сообщили эксперты, острый перец является эффективным методом борьбы с муравьями, так как насекомым не нравится резкий запах специи.

0 0 0 0 0 0