Интересное 26 февраля 2023, 12:18 Чучело Хагги Вагги спалили на Масленицу в Липецкой области Чучело детской игрушки Хагги Вагги спалили из огнемета на Масленицу в Липецкой области

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Огромное чучело детской игрушки Хагги Вагги сожгли на Масленицу в археологическом парке «Аргамач» в Липецкой области. Фигуру уничтожили при помощи огнемета, что привело детей в восторг. Директор парка Александр Голотвин рассказал изданию «Газета.ru», что посетители поблагодарили организаторов за удавшийся праздник.

По словам Голотвина, никто из детей не расстроился из-за сожжения персонажа. Директор парка добавил, что слышал от родителей слова благодарности за проведенное мероприятие.

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«Многие родители <…> хотели бы сжечь его совсем. Большинство родителей, с которыми я общался, говорили, что для психики ребенка вредно с таким монстром общаться», — отметил Голотвин.

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Он напомнил, что в парке «Аргамач» отказались от сжигания традиционных чучел на Масленицу в 2016 году. С тех пор в Липецкой области полыхали Король ночи из «Игры престолов», Волан-де-Морт из «Гарри Поттера», Карнаж из «Спайдермена» и даже «очеловеченный» коронавирус.

В прошлом году специалисты Роскачества выявили многочисленные нарушения, допущенные при производстве игрушек Хагги Вагги. После этого их начали снимать с продаж.