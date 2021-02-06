«Человек или собака»: необычная оптическая иллюзия удивила пользователей Сети

Новая оптическая иллюзия заставила пользователей Сети изрядно поломать голову. Люди не могли разобраться, кто же все-таки — человек с рюкзаком или собака — изображен на фотографии.

Снимок с оптической иллюзией появился в Facebook, и быстро разлетелся по всем социальным сетям. На изображение даже обратил внимание Daily Mail.

В комментариях под фотографией пользователи спорили, кто же изображен на снимке — пес или человек.

Сам кадр был сделан в заснеженном лесу, посреди которого запечатлен «кто-то черный»: кому-то при взгляде на фото кажется, что это бегущая собака, а другие видят в фигуре человека с рюкзаком, сфотографированного со спины.

«Мне пришлось надеть очки, чтобы наконец увидеть собаку», «Это поразительно! Я видела что угодно, но не пса», «Лол, как тут вообще можно увидеть фигуру человека?», — расходились во мнении пользователи соцсетей.

При ближайшем рассмотрении становится понятно, что на снимке изображен черный пудель, который бежит на встречу камере. То, что на первый взгляд может показаться затылком человека, на самом деле — хвост собаки, а «рюкзак» — это морда питомца.

В январе по соцсетям разлетелся ролик, в котором, опять же из-за оптической иллюзии, мужчина «остался без головы». На кадрах мужчина ходит по бассейну с прозрачными стенками, изображая краба. Но от разного ракурса его части тела сильно друг от друга отделяются. Создается впечатление, что тело пловца ходит само по себе, а голова плавает неподалеку от него.