Мужчина остался в бассейне без головы благодаря оптической иллюзии. Видео

В Сети набирает популярность ролик, в котором мужчина передвигается по бассейну без головы. Но все заканчивается благополучно, через пару секунд все части тела возвращаются на место.

Ролик появился в TikTok, его выложила пользовательница под ником themicahwallace. На кадрах видно, как мужчина ходит в бассейне с прозрачными стенками, изображая краба. Но от разного ракурса его части тела сильно друг от друга отделяются. Создается впечатление, что пловец ходит без головы, которая плавает неподалеку от него.

Многие в комментариях поразились оптической иллюзии, но нашлись и те, кто часто сталкивается в повседневной жизни с преломлением света.

Несколько лет назад пользователи Сети пришли в восторг от ролика про страусов. Посетители зоопарка Наньчана, города в восточной части Китая, сняли на видео танцующих страусов, которые повторяли движения гостя. Когда подошедший к ограждению вольера мужчина стал раскачиваться в стороны, птица начала вторить его движениям. К танцорам позже присоединился еще один обитатель загона. Видео собрало в TikTok более двух миллионов лайков.