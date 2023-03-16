Интересное 16 марта 2023, 05:52 Более 30% американских спортсменов стали опасаться заниматься сексом из-за допинга USADA: 32% американских спортсменов опасаются заниматься сексом из-за допинга Unsplash

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Свыше 30% спортсменов в США опасаются заниматься сексом из-за возможного попадания допинга в организм. Такие данные показал опрос, результаты которого привели на сайте Американского антидопингового агентства (USADA).

Тестирование проводили совместно с Центром стратегий благополучия и профилактики спортсменов Университета Северной Каролины в Гринсборо.

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Больше половины (88%) спортсменов боятся, что запрещенные вещества могут попасть в организм через пищевые добавки, 73% респондентов опасаются, что виной этому станут медицинские препараты. О попадании запрещенных веществ в организм через мясо волнуются 42% опрошенных, через окружающую среду — 34%, и 32% боятся, что допинг может попасть в их организм из-за секса.

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О передаче информации о своем местонахождении антидопинговым службам беспокоятся 86% респондентов. Однако для уменьшения бремени антидопинговых процедур, 51% опрошенных спортсменов готовы пойти на уступки в вопросе приватности.

Еще 50 респондентов признались, что знали человека, намеренно принимавшего допинг, из них 35 не стали оповещать об этом USADA. Еще восемь участников опроса ограничились предоставлением частичной информации. О нарушениях спортсмены не сообщали в основном из-за страха отсутствия анонимности при заявлении, а также возможной мести и страха, что Американское антидопинговое агентство не примет меры.

У Международного олимпийского комитета (МОК) есть два требования по возвращению российских спортсменов к участию в мировых первенствах, заявил в феврале глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф. Одно из них касается следования антидопинговым правилам.