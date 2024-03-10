Интересное 10 марта 2024, 13:55 Более 200 сап-серферов во Владивостоке открыли сезон угоном льдины Администрация Владивостока / Telegram

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Более 200 сап-серферов встретились на набережной «Татарка» во Владивостоке, чтобы угнать льдину. Это стало традицией, знаменующей открытие нового сезона. Ей уже более пяти лет. Кадры появились в Telegram-канале мэрии.

Льдину для угона сап-серферы обнаружили возле лодочных гаражей. Несколько человек начали синхронно грести в 10:30. За час они преодолели несколько сотен метров.

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Пользователи в соцсетях отметили, что это «интересное увлечение», но, «наверное, опасное».

В январе 2024 года в Москве на площадке Surf Brothers прошли всероссийские соревнования по серфингу на искусственной волне. Лидером в категории Pro стала Аксиния Семенова из Видного. Всего в мероприятии участвовали около 50 спортсменов.